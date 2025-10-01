En la imagen: la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, la vicepresidenta de la Comisión Europea y alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa. Foto: Ida Marie Odgaard / Ritzau Scanpix / AFP
En la imagen: la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, la vicepresidenta de la Comisión Europea y alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa. Foto: Ida Marie Odgaard / Ritzau Scanpix / AFP
/ IDA MARIE ODGAARD
Agencia AFP
Agencia AFP

Escucha la noticia

00:0000:00
La Unión Europea se reúne para blindar su defensa en medio de incursiones de drones
Resumen de la noticia por IA
La Unión Europea se reúne para blindar su defensa en medio de incursiones de drones

La Unión Europea se reúne para blindar su defensa en medio de incursiones de drones

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Los dirigentes de los 27 países de la se reúnen este miércoles en Copenhague con el objetivo de fortalecer la seguridad del continente ante la amenaza rusa, en un contexto marcado por no identificados que han sobrevolado el espacio aéreo danés.

Se han movilizado miles de policías para esta cumbre, a la que seguirá al día siguiente una reunión en formato ampliado. Hay refuerzos militares procedentes de Alemania, Polonia, Escandinavia, Francia e incluso Ucrania, además de .

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
PUEDES VER: Drones en Dinamarca: la nueva cara de los ataques híbridos que inquietan a Europa y a la OTAN

El origen de los aparatos que han irrumpido las últimas semanas en espacio aéreo de Dinamarca sigue siendo desconocido, pero las autoridades no tardaron en acusar a Rusia, también señalada de estar detrás de la incursión de una a principios de septiembre y de .

En ese contexto, los 27 debatirán en su cita las formas de reforzar la protección de su continente, dando prioridad a cuatro proyectos emblemáticos: defensa del espacio, refuerzo de su flanco este, defensa antimisiles y un “muro antidrones”.

“Europa debe dar una respuesta firme y unida a las incursiones de drones rusos en nuestras fronteras”, declaró el martes la presidenta de la Comisión Europea (CE), .

Miembros de la Unión Europea se preparan para inaugurar una reunión informal de jefes de Estado y de Gobierno de la UE en el Palacio de Christiansborg, en Copenhague, el 1 de octubre de 2025. Foto: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix / AFP
Miembros de la Unión Europea se preparan para inaugurar una reunión informal de jefes de Estado y de Gobierno de la UE en el Palacio de Christiansborg, en Copenhague, el 1 de octubre de 2025. Foto: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix / AFP
/ MADS CLAUS RASMUSSEN

La CE puso a disposición de los Estados miembros 150.000 millones de euros en préstamos, ya suscritos en su totalidad, de los cuales 100.000 millones corresponden a los países denominados “de primera línea”, geográficamente cercanos a Rusia, como Polonia o los del Báltico.

La reunión de Copenhague también será una oportunidad para encontrar fuentes de , en un momento en que las perspectivas de paz se alejan y el apoyo financiero estadounidense se agota.

Con muchos Estados miembros en dificultades presupuestarias, ha resurgido el debate de hacer un mejor uso de los activos rusos congelados en Europa.

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC