El presidente francés, Emmanuel Macron, pronuncia un discurso durante las celebraciones del Día de la Unidad Alemana en Saarbrücken, Alemania, el 3 de octubre de 2025. Foto: EFE/EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF
/ CHRISTOPHER NEUNDORF / POOL
Agencia EFE
Agencia EFE

Macron da hasta el miércoles a Lecornu para explorar pactos que den estabilidad al país
Macron da hasta el miércoles a Lecornu para explorar pactos que den estabilidad al país

Macron da hasta el miércoles a Lecornu para explorar pactos que den estabilidad al país

El presidente francés, , decidió este lunes dar una segunda oportunidad al primer ministro en funciones, , para intentar negociar hasta el próximo miércoles “una plataforma de acción” que dé estabilidad al país del bloqueo político en el que se encuentra.

“El presidente de la República ha confiado a Sébastien Lecornu, primer ministro saliente encargado de la continuidad del cargo, la responsabilidad de llevar a cabo las negociaciones finales hasta el miércoles por la noche para definir una plataforma de acción y estabilidad para el país”, anunció el Palacio del Eliseo.

Francisco Sanz
PUEDES VER: Macron favorable a derribar los drones rusos que violen el espacio aéreo europeo

Lecornu, quien que había nombrado apenas 14 horas antes, dijo en sus redes sociales que aceptó la petición de Macron “de mantener conversaciones finales con las fuerzas políticas para la estabilidad del país”.

Una vez concluidos esos contactos para buscar un eventual acuerdo, informará al jefe del Estado “el miércoles por la noche sobre si esto es posible o no, para que pueda sacar todas las conclusiones necesarias”, sin más precisiones.

Este anuncio se produce después de que el primer ministro saliente en funciones conversase , quien le había recibido por la mañana para aceptar la dimisión del que ya figura en los anales como el jefe del Ejecutivo más efímero de la V República.

