El presidente de Francia, Emmanuel Macron, habla durante una Cumbre de las Naciones Unidas sobre Palestina en la sede de la ONU. (Foto de Ludovic MARIN / AFP).
Agencia EFE

Francia reconoce en la ONU el Estado de Palestina
El presidente de Francia, , anunció este lunes el reconocimiento del Estado de Palestina en la apertura de una “conferencia internacional por la solución de los ” que se celebra en la ONU.

En el momento en que Macron declaró el reconocimiento, la sala de la donde se celebra la conferencia prorrumpió en aplausos.

Francisco Sanz
“Este reconocimiento es para afirmar que el pueblo palestino es un pueblo que nunca dice adiós a nada, como Mahmud Darwish (en alusión al poeta palestino), un pueblo con unas sólidas raíces históricas y con dignidad”.

“Este reconocimiento de los derechos legítimos del pueblo palestino no quita nada a los derechos del pueblo de Israel, que Francia apoyó desde el día uno”, recordó Macron.

Fotografía de archivo del presidente de Francia, Emmanuel Macron (d), junto al líder de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás (i). Foto: EFE/Ludovic Marin/Pool
Fotografía de archivo del presidente de Francia, Emmanuel Macron (d), junto al líder de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás (i). Foto: EFE/Ludovic Marin/Pool

“Este reconocimiento , al igual que para todos aquellos que fomentan el antisemitismo y alimentan las obsesiones antisionistas y que quieren la destrucción del Estado de Israel”, subrayó.

El paso dado por Francia es muy importante por varias razones: Francia tienen la mayor comunidad judía de Europa, ha sido uno de los más fieles aliados de Israel históricamente y cuenta con asiento permanente (y por consiguiente derecho de veto) en el Consejo de Seguridad de la ONU, además de ser una de las principales economías del planeta.

