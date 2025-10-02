Macron favorable a derribar los drones rusos que violen el espacio aéreo europeo

El presidente francés Emmanuel Macron llega a una cumbre informal en el Parlamento danés, en el castillo de Christiansborg, en Copenhague, el miércoles 1 de octubre de 2025. Foto: EFE/EPA/THOMAS TRAASDAHL
El presidente francés Emmanuel Macron llega a una cumbre informal en el Parlamento danés, en el castillo de Christiansborg, en Copenhague, el miércoles 1 de octubre de 2025. Foto: EFE/EPA/THOMAS TRAASDAHL
El presidente francés, , consideró este jueves que los europeo constituyen “un riesgo importante” y se mostró favorable a su derribo.

“Es importante tener un mensaje claro. Los drones que violan nuestros territorios representan un riesgo importante. Pueden ser destruidos. Punto final”, aseguró Macron en un coloquio en la capital danesa junto a los primeros ministros de Reino Unido, , y Polonia, .

“Tenemos que elevar nuestro nivel de reacción y consolidar la defensa europea. Hay que dar una respuesta a cada incursión de drones (...) Haremos respetar nuestro espacio aéreo pero sin entrar en la escalada. Pero no entrar en la escalada no significa ser débiles”, dijo.

El presidente francés consideró que “la defensa y la seguridad deben estar en el corazón de las prioridades” de la UE y recordó que se han flexibilizado las reglas de endeudamiento en lo referente al gasto militar.

“Necesitamos una Europa que invierta en sus capacidades comunes de defensa y en innovación”, afirmó Macron, que mostró su respaldo a los programas comunes europeos en este campo.

