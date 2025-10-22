Dos guardaespaldas protegen al expresidente francés Nicolas Sarkozy en prisión

Escucha la noticia
Dos guardaespaldas protegen al expresidente francés Nicolas Sarkozy en prisiónResumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
El expresidente francés Nicolas Sarkozy cuenta con dos guardaespaldas para protegerlo en prisión “en consideración de su estatus y las amenazas que pesan sobre él”, indicaron este miércoles las autoridades.
El exmandatario conservador ingresó el martes en la prisión parisina de la Santé tras una condena a 5 años de cárcel por maniobrar para financiar con dinero libio ilegalmente su campaña electoral de 2007.
Newsletter Vuelta al Mundo
MIRA AQUÍ: El expresidente francés Nicolas Sarkozy entra en prisión para cumplir condena de 5 años por asociación ilícita
Para evitar el contacto con otros presos, Sarkozy ocupa una celda en el área de aislamiento. Sus abogados ya pidieron la libertad condicional, que la justicia podría autorizar en las próximas semanas.
Mientras tanto, las autoridades instalaron a dos agentes de seguridad en la celda vecina, donde permanecerán el tiempo “necesario”, dijo el ministro del Interior, Laurent Nuñez.
El exjefe de Estado entre 2007 y 2012 cuenta en tiempos normales con un dispositivo de protección “en consideración de su estatus y las amenazas que pesan sobre él”, que mantiene “en prisión”, agregó.
“Evidentemente, es un ciudadano como cualquier otro, pero hay amenazas un poco más importantes que pesan sobre el expresidente que es”, explicó Nuñez en la radio Europe 1.
MÁS INFORMACIÓN: Sarkozy es condenado a 5 años de prisión por financiación libia de su campaña del 2007 en Francia
El encarcelamiento del marido de la cantante Carla Bruni choca con la imagen de mano dura contra los delincuentes que se forjó como ministro del Interior entre 2005 y 2007.
Tres cuartas partes de los franceses estiman que “no debería ser tratado de forma diferente al resto de personas condenadas”, según un sondeo RTL-Toluna Harris Interactive, publicado este miércoles.
Una mayoría de franceses desaprueba además el anuncio del ministro de Justicia, Gérald Darmanin, de que visitará en prisión a su mentor en política, de 70 años.
VIDEO RECOMENDADO
TE PUEDE INTERESAR
- Rusia lanzó anoche contra Ucrania 11 misiles balísticos y 4 misiles hipersónicos Kinzhal
- JD Vance reitera compromiso de desarmar a Hamás y reconstruir Gaza tras reunión con Netanyahu
- Por qué Rusia rechazó la última propuesta de Trump de “congelar” la guerra en Ucrania en el frente actual
- Representante de la ONU en Perú: “Podría decirse que es un momento difícil para la ONU, pero es algo que hemos enfrentado antes”
- Qué precio pueden alcanzar las joyas robadas del Louvre y por qué es probable que los ladrones las rompan
Contenido sugerido
Contenido GEC