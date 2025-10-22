Representante de la ONU en Perú: “Podría decirse que es un momento difícil para la ONU, pero es algo que hemos enfrentado antes”

El Perú fue uno de los 51 estados fundadores del organismo internacional y, aunque su relevancia esté lejos de alcanzar la de las grandes potencias globales, su prolongada presencia dentro de la ONU le ha permitido desarrollar un interesante papel en las relaciones internacionales. Así lo considera Rossana Dudziak, coordinadora residente para el Sistema de Naciones Unidas en el Perú desde hace un año y especialista en desarrollo sostenible.

En diálogo con El Comercio, Dudziak comenta que el Perú tiene importantes experiencias que ofrecer en el marco de lo que se conoce como “cooperación Sur-Sur”, enfoque de colaboración entre países en desarrollo. También tuvo tiempo de analizar cómo afecta el complejo contexto internacional a las labores de la ONU.

-¿Qué puede aportar Perú, un país más pequeño en cuestión de relevancia internacional, a una entidad como la ONU?

Estamos conmemorando 80 años de las Naciones Unidas y el Perú ha sido un país importante en su historia, como fundador desde que se firmó la Carta de la ONU.

El Perú y las Naciones Unidas han trabajado juntos en muchos temas. Por ejemplo, el país ha contribuido de manera sostenida a las operaciones de mantenimiento de la paz, ha estado presente en los diálogos internacionales más importantes durante las últimas ocho décadas. Hemos estado colaborando desde el principio para promover el desarrollo sostenible, los derechos humanos y, por supuesto, respuestas a casos de emergencia. Perú también tiene un gran legado diversos diplomáticos peruanos como Javier Pérez de Cuéllar, que fue secretario general de 1982 a 1991 y ha dejado un gran legado en la historia de la institución, promoviendo la paz y el multilateralismo.

Como sistema de Naciones Unidas hoy en día en el Perú tenemos 22 agencias, fondos y programas con los que que trabajamos en todo lo relacionado a apoyar la paz, desarrollo sostenible, derechos humanos y diferentes respuestas.

Rossana Dudziak, coordinadora de la ONU residente en Perú. (Foto: Hugo Pérez / El Comercio) / HUGO PEREZ

-¿Hay algunos proyectos, quizás con hombre propio, particularmente relevantes en este momento para la ONU en Perú?

En general tenemos muchas experiencias interesantes a compartir. Si voy a destacar algunas cosas en las últimas décadas, se podría hablar del trabajo que ha hecho UNICEF en promover la lactancia materna exclusiva y apoyar en la creación de las Casas de Espera Maternas. Eso ha contribuido a reducir la mortalidad materna e infantil en el país.

Está el caso de la Organización Panamericana de Salud (OPS), que ha brindado apoyo técnico para finalizar el esquema de vacunación en el país, por lo que ahora los peruanos cuentan con 18 vacunas contra 28 enfermedades.

También tenemos al Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), que está trabajando en el primer censo digital de mano con el INEI y para nosotros fortalecer las capacidades estadísticas del país junto al INEI es sumamente importante para poder ver qué logros se han conseguido hacia los objetivos de desarrollo sostenible.

Asimismo, podría hablar del trabajo que hace el Fondo de Agricultura de la ONU (FAO) en promover la soberanía, la soberanía alimentaria, pero en general hemos tenido mucha colaboración durante estas ocho décadas en todos los ámbitos, trabajando en temas de desarrollo sostenible.

"En el Perú hay desafíos en el acceso al trabajo decente y la protección de la biodiversidad"

-¿Hay algún tema de la realidad peruana que se observa como preocupante o de consideración fundamental para la ONU?

El país, como el mundo, está enfrentando muchos desafíos globales y hay muchas de estas cosas que no reconocen fronteras. En la época postpandemia se puede resaltar que teníamos grandes desafíos, pero en las últimas estadísticas del INEI y el informe nacional voluntario de los ODS (objetivos de desarrollo Sostenible) se ha visto que sí se ha logrado mejorar los índices de temas de salud y bienestar.

También se ha mejorado acceso al agua y saneamiento, pero el informe demuestra que hay desafíos en lo que es acceso al trabajo decente y en la protección de la biodiversidad. Creo que en casi todas las áreas que podríamos ver en temas de desarrollo hay oportunidades y hay desafíos.

-Ha trabajado en distintos países de todo el mundo con la ONU, ¿qué particularidades encuentra en su trabajo con Perú?

Ustedes tienen el orgullo de estar en uno de los países con más biodiversidad de todo el mundo y eso tiene muchas oportunidades, pero también muchas responsabilidades para proteger esta riqueza. El hecho de que sea un país con tanta diversidad en cultura y en naturaleza en las distintas zonas es algo que es distinto de otras partes del mundo.

Uno ve las especificidades, pero en todas las partes del mundo en las que trabaja Naciones Unidas los tres ejes principales siguen siendo importantes para todos los pueblos: cuando uno habla de paz, de derechos humanos y de desarrollo sostenible, aunque existan cosas particulares en cada país, creo que en cada territorio encontramos que la población valora lo que trae Naciones Unidas.

"La ONU hoy enfrenta desafíos inéditos"

-El actual escenario internacional es convulso y parece complejo para el trabajo de la ONU. ¿Por qué sigue siendo importante una entidad de este tipo en medio de esa situación ?

A lo largo de 80 años las Naciones Unidas ha visto todo en diferentes partes del mundo. Hay que recordar que nosotros salimos después de la Segunda Guerra Mundial a reconstruir muchas partes del mundo que fueron destruidas durante la guerra. Hemos visto situaciones como la independencia de excolonias.

Definitivamente el mundo ha pasado por mucho en ocho décadas y hoy también enfrentamos desafíos inéditos, que no se conocían antes, pero hay que rescatar el hecho de que para Naciones Unidas, el mandato, la solidaridad y la colaboración internacional ahora son más importantes que nunca, porque estos desafíos no se pueden resolver país por país de forma individual. Estos retos no reconocen fronteras.

Todo lo que implica la crisis de cambio climático o las crisis humanitarias son cosas para las que más que nunca necesitamos que los países dialoguen y trabajen juntos con el fin de buscar soluciones.

-Teniendo en cuenta que hay líderes globales como Donald Trump, que son críticos con la labor de la ONU, ¿considera que la labor es más difícil en el presente?

Como Naciones Unidas trabajamos en 193 países desde hace 80 años y creo que hemos logrado laborar con todo tipo de gobierno, con toda clase de pueblo y es algo que vamos a seguir haciendo. Claro que, en distintos momentos y en diferentes países, trabajamos con esta clase de gobiernos.

Se puede decir que este momento es un momento difícil, pero es algo que hemos enfrentado antes: cambio de gobiernos y de personalidades que cuestionan (a la institución). Sin embargo, mientras que busquemos soluciones para mejorar, mucho mejor.

"Es importante destacar el papel que tienen en la Cooperación Sur-Sur y Perú tiende mucho a compartir de sus experiencias exitosas"

-Más allá del historial previo, ¿qué puede aportar el Perú de hoy a la ONU en ese contexto global complejo?

El Perú siempre ha estado involucrado en diálogos internacionales y ha jugado un papel importante. En este momento es miembro del Consejo Económico y Social (Ecosoc) de la ONU y es un participante importante en las discusiones que tenemos en el Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en Santiago de Chile. Perú sigue aportando a las operaciones de mantenimiento de paz, siempre ha jugado un papel importante en lo que es como estado miembro que contribuye a la ONU.

Es importante destacar el papel que tienen en la Cooperación Sur-Sur y Perú tiende mucho a compartir de sus experiencias exitosas con otros países del mundo.

Justo en estos días estamos trabajando en la experiencia que ha tenido el Perú entre los años 2000 y 2015 con respecto a la desnutrición crónica infantil, gestión que es un ejemplo para todo el mundo. Hay otros países en la región a los que también les interesa aprender cómo fueron esas políticas en ese periodo y cómo encontraron soluciones multisectoriales para tener semejante éxito

Asamblea General de la ONU el pasado 23 de septiembre. (Foto: CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) / CHIP SOMODEVILLA

-¿Qué países han estado interesados de forma más directa en este bagaje?

Estamos hablando con la Embajada de Guatemala y vamos a ver cómo podemos encontrar la mejor manera de compartir las experiencias. Tenemos algunas agencias de Naciones Unidas (interesadas) y esto también fue un esfuerzo del gobierno, de varios ministerios a lo largo de varios años, pero sí, hay varios países que están interesados en aprender.

-¿Supone alguna ventaja ser un estado fundador de la ONU?

El país tiene 200 años de historia y lleva algo diferente a Naciones Unidas porque tiene un trasfondo. Llegó con un cuerpo diplomático ya formado en 1945 cuando se comenzó a negociar la carta de fundacional de la ONU, y el Perú ya tenía los elementos para hacerlo.

Otros países más jóvenes tienen también la ventaja de que pueden aprender de otros y pueden hacer algunas cosas más rápido.

Las excolonias que se volvieron países independientes tuvieron que vivir toda una etapa de formación de un estado y en ese sentido la ONU también jugó un papel muy importante en esos territorios que tienen que tener formar su primera administración pública, que deben que tener sus primeras elecciones.

En 20 años se ve la diferencia. Estuve para la primera elección en Túnez y uno ve que para lo mínimo de administración están empezando de cero. Entonces también se puede decir que el valor de cooperación Sur-Sur de otros países se vuelve muy importante y también el de las Naciones Unidas en encontrar cuáles experiencias pueden ayudar al (nuevo) país.