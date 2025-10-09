Ecuador despliega 3.000 militares en Quito en medio de protestas indígenas

Ecuador empezó el jueves a desplegar hasta 3.000 militares para mantener el orden en Quito en medio de fuertes protestas indígenas contra el gobierno, informó el Ejército.

Convocados por la mayor organización de pueblos originarios (Conaie), aborígenes bloquean carreteras de algunas provincias -como en Pichincha, donde está la capital- desde el 22 de septiembre.

Los indígenas rechazan la eliminación del subsidio al diésel porque, consideran, encarece el costo de vida en sus empobrecidas comunidades agrícolas.

Las protestas, que se han concentrado en las afueras de Quito, dejan un manifestante fallecido, unos 160 heridos entre civiles, militares y policías, y unos 110 detenidos, según cifras oficiales y de oenegés de derechos humanos.

“Personal militar, medios aéreos y terrestres han iniciado un gran despliegue hacia la ciudad de Quito”, señaló el Ejército en un grupo de WhatsApp con periodistas.

Apuntó que el contingente de hasta 3.000 agentes tiene la misión de “precautelar la seguridad” en la capital.

En el marco del “paro” de la Conaie, una agrupación de indígenas que viven en Quito tiene previsto realizar una “marcha pacífica” este domingo en medio de un estado de excepción que rige para la mitad de las provincias del país, incluida la andina Pichincha.

La gente camina por las calles mientras soldados del ejército ecuatoriano patrullan un sector de Guayaquil, Ecuador, el 19 de junio de 2024. (Foto de Gerardo MENOSCAL / AFP) / GERARDO MENOSCAL

“Fuerzas Armadas no permitirán el caos y vandalismo, así como la destrucción de bienes públicos y privados”, indicó el Ejército, que divulgó imágenes de soldados recorriendo el centro histórico, donde la sede presidencial se encuentra cercada con rejas.

En el pasado, los reclamos sociales liderados por la Conaie derivaron en violentas manifestaciones en la capital que causaron el derrocamiento de tres mandatarios.

El último fin de semana, el titular de esa organización, Marlon Vargas, anunció una radicalización de las protestas y que si hace falta “vamos a tomarnos” Quito.

El presidente Daniel Noboa manifestó que aplicará la ley. “Nadie puede venir a tomarse por la fuerza la capital”, expresó.