Fotografía cedida por el Ejército del Ecuador donde se observa a militares custodiando una zona este jueves, en Quito (Ecuador). Foto: EFE/ Ejercito de Ecuador
Fotografía cedida por el Ejército del Ecuador donde se observa a militares custodiando una zona este jueves, en Quito (Ecuador). Foto: EFE/ Ejercito de Ecuador
/ Ejercito de Ecuador
Agencia AFP
Agencia AFP

Escucha la noticia

00:0000:00
Indígenas de Ecuador denuncian excesos de militares en medio de protestas
Resumen de la noticia por IA
Indígenas de Ecuador denuncian excesos de militares en medio de protestas

Indígenas de Ecuador denuncian excesos de militares en medio de protestas

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

La mayor organización indígena de rechazó el martes la “operación militar disfrazada” ordenada por el gobierno contra el alza de los combustibles, que según los pueblos originarios deja 21 heridos en el norte del país.

El lunes un convoy de 100 vehículos con personal militar y policial viajó desde Quito hasta la provincia de Imbabura, principal foco de las manifestaciones que empezaron el 22 de septiembre. Indígenas y campesinos protestan contra la eliminación del subsidio del diésel que eleva el costo de vida, en un país donde la pobreza es de 41% en las zonas rurales.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz

El sostiene que se trata de un convoy “humanitario” para distribuir víveres a los afectados por los cierres viales. La organización indígena Conaie lo tildó de “operación militar disfrazada”.

PUEDES VER: ¿Qué está pasando en Ecuador y por qué está escalando la protesta indígena con el bloqueo de vías?

“Las Fuerzas Armadas lanzaron gases lacrimógenos por aire y tierra, afectando viviendas y a mujeres, jóvenes, ancianos y niños”, denunció la .

Los choques el lunes dejaron “al menos 21 personas heridas, incluyendo una mujer con un impacto en la cabeza, y 4 detenidos”, añadió.

En septiembre, un indígena murió a causa de disparos militares, de acuerdo a la organización.

Este es el segundo convoy que el gobierno envía a Imbabura. Según Noboa detrás de las protestas hay grupos “terroristas” y sostiene que las manifestaciones no son pacíficas.

El tercer día de protestas, el presidente ingresó a Imbabura y la caravana fue atacada con palos y piedras. Para el general en retiro Luis Altamirano esa acción fue un error, pues Noboa había sido alertado del riesgo.

Integrantes de la Policía de Ecuador se enfrentan con manifestantes durante una protesta este domingo, en Quito. Foto: EFE/ José Jácome
Integrantes de la Policía de Ecuador se enfrentan con manifestantes durante una protesta este domingo, en Quito. Foto: EFE/ José Jácome

“Hay recomendaciones de carácter operativo que no le pueden gustar al presidente” pero “es la responsabilidad de la decirle al mandatario por aquí no puede ir”, dijo a la AFP Altamirano.

La caravana presidencial también fue atacada en Cañar (sur). El gobierno lo calificó de “intento de asesinato” y alegó que hubo disparos sin presentar pruebas.

Expertos sostienen que los avances del presidente en zonas de riesgo apuntan a reforzar el carácter violento de los manifestantes y la imposibilidad de negociar.

En septiembre, las comunidades de Imbabura retuvieron a 17 militares durante tres días. Las protestas se han replicado con menos fuerza en otras provincias.

La prensa también denuncia excesos de la fuerza pública durante la cobertura. La oenegé Fundamedios ha registrado 46 agresiones a comunicadores, la mayoría de parte de policías.

El presidente ecuatoriano Daniel Noboa acusó el martes 23 de septiembre a la banda venezolana Tren de Aragua de financiar las protestas indígenas contra su gobierno por el alza del precio del diésel, lo que fue rechazado por los pueblos originarios. (AFP)

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC