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El candidato a la Presidencia de Colombia del partido Pacto Histórico Iván Cepeda habla durante una rueda de prensa en Bogotá. (EFE/ Carlos Ortega).
El candidato a la Presidencia de Colombia del partido Pacto Histórico Iván Cepeda habla durante una rueda de prensa en Bogotá. (EFE/ Carlos Ortega).
/ Carlos Ortega
Por Agencia EFE

El candidato presidencial colombiano de izquierdas Iván Cepeda aseguró este jueves que su rival, el ultraderechista Abelardo de la Espriella, representa una amenaza para la democracia y llamó a construir un acuerdo con el centro político y sectores reformistas para la segunda vuelta del próximo 21 de junio.

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