El candidato presidencial colombiano de izquierdas Iván Cepeda aseguró este jueves que su rival, el ultraderechista Abelardo de la Espriella, representa una amenaza para la democracia y llamó a construir un acuerdo con el centro político y sectores reformistas para la segunda vuelta del próximo 21 de junio.

“El proyecto político que representa la extrema derecha hoy, encabezado por su candidato Abelardo de la Espriella, constituye una amenaza para los fundamentos democráticos de nuestra nación”, afirmó Cepeda en un mensaje en video divulgado en redes sociales.

El candidato, del partido Pacto Histórico, sostuvo que una eventual victoria de De la Espriella supondría el desmonte de reformas impulsadas por el actual Gobierno y advirtió sobre lo que calificó como una propuesta “autoritaria en lo político y regresiva en lo social y económico”.

Cepeda aseguró que su rival representa “la destrucción del Estado social de derecho” y advirtió de riesgos para proyectos como la reforma agraria, el sistema de pensiones, la educación pública, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y los programas de reparación a las víctimas del conflicto armado.

En el mismo mensaje, Cepeda celebró la decisión del comité promotor de la Asamblea Nacional Constituyente de suspender la recolección de firmas para impulsar esa iniciativa y sumarse, en cambio, a la construcción de un “Gran Acuerdo Nacional”, propuesto por él, que permita materializar las reformas sociales impulsadas por el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

“Es el momento de la unión y de la concertación, el momento del encuentro con el centro político, el liberalismo democrático y los sectores reformistas”, manifestó.

En la primera vuelta presidencial del pasado domingo, De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, obtuvo 10.366.143 votos (43,74 %), mientras que Cepeda consiguió 9.703.921 sufragios (40,90 %), según datos consolidados divulgados este jueves por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Ambos se enfrentarán en la segunda vuelta del próximo 21 de junio, en la que los colombianos elegirán al sucesor de Petro para el periodo 2026-2030.