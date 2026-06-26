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Resumen

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la Cancillería mexicana confirmó que las 73 personas “se encuentran en buen estado de salud y en lugares seguros”. Foto: EFE/ Boris Vergara
la Cancillería mexicana confirmó que las 73 personas “se encuentran en buen estado de salud y en lugares seguros”. Foto: EFE/ Boris Vergara
Por Agencia EFE

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SRE) informó este viernes que repatriará a 26 connacionales que desean voluntariamente regresar a territorio mexicano tras los devastadores terremotos ocurridos en Venezuela y que han dejado, al menos, 920 fallecidos y 3.360 heridos.

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