Más de un millón de personas cruzó de Venezuela a Colombia en 15 meses

Bogotá. Más de un millón de personas migraron de Venezuela a Colombia en los últimos 15 meses, de las cuales 819.000 son venezolanos con "vocación de permanencia", informaron hoy fuentes oficiales en Bogotá.

"Más de un millón de personas han emigrado de Venezuela hacia Colombia en los últimos 15 meses, de los cuales hay 250.000, más o menos, que son retornados colombianos y 819.034 venezolanos con vocación de permanencia", afirmó el gerente de Frontera con Venezuela, Felipe Muñoz, en una rueda de prensa.

El funcionario agregó que de estos venezolanos 376.572 son regulares, mientras que 442.462 se inscribieron en el Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos (RAMV), realizado entre los pasados 6 de abril y 8 de junio.



Esas personas "van a tener alguna medida de regularización temporal en las próximas dos semanas", detalló.



Según el RAMV, en total han llegado al país 253.575 familias, lo que significa que un porcentaje de los 442.462 todavía tienen parientes cercanos en Venezuela.



"El 88 % de estas personas reportaron haber entrado en los últimos 16 meses a Colombia", añadió.



De las personas registradas, el 27% son niños, niñas y adolescentes, de los cuales el 11% tienen entre cero y cinco años.



Asimismo, "el 47% de los venezolanos que se registraron están radicados en los siete departamentos" fronterizos, que son La Guajira, Cesar, Norte de Santander, Santander, Arauca, Vichada y Guanía.



"En Colombia se ha dado un proceso de internación de la población venezolana hacia el resto del país muy importante, no se ha quedado todo el mundo en frontera, ya no es sólo un fenómeno de frontera", afirmó Muñoz.



También señaló que de las personas que se inscribieron en el RAMV, 43.483 vive en Bogotá, ciudad a la que más migrantes irregulares han llegado, seguida de Cúcuta, Maicao, Barranquilla, Villa del Rosario, Riohacha, Santa Marta, Arauca y Cartagena.



Entre tanto, el 42,5 % de venezolanos salió de los estados fronterizos de Zulia, Táchira, Apure y Amazonas, mientras que el 57,5 % partió desde el interior del país.



Entre tanto, urgió a hacer una política pública "más agresiva y grande", en los municipios donde el porcentaje de migrantes venezolanos está por encima del 8 %, que son Puerto Carreño (8 %), Maicao (16 %), Arauca (17 %) y Villa del Rosario (23 %)



"Estos cuatro municipios deben ser prioridad en política pública porque el porcentaje de migrantes venezolanos está por encima del 8 % del total de su población, es decir sufrieron unas presiones complejas y por eso hemos insistido a la comunidad internacional que esas cuatro ciudades deben ser un foco de atención de la labor humanitaria", concluyó.



El RAMV estuvo habilitado durante dos meses para los venezolanos que viven en Colombia y no cuentan con una cédula de extranjería, una visa de permanencia, el permiso de ingreso y permanencia, o el permiso especial de permanencia.



Fuente: EFE