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Resumen

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Integrantes de organismos de rescate trabajando en la zona donde un edificio se derrumbó en Sao Paulo, Brasil, el 12 de septiembre de 2026. (Isaac Fontana / EFE)
Integrantes de organismos de rescate trabajando en la zona donde un edificio se derrumbó en Sao Paulo, Brasil, el 12 de septiembre de 2026. (Isaac Fontana / EFE)
Por Agencia EFE

Al menos dos mujeres murieron este sábado tras el colapso de un edificio en construcción sobre una casa en la que vivían una decena de personas de origen boliviano, en la ciudad brasileña de São Paulo, informaron fuentes oficiales.

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