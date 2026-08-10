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Resumen

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Personas caminan sobre los escombros de un edificio colapsado en Cali tras el terremoto que sacudió Colombia. (EFE/ Ernesto Guzmán).
Personas caminan sobre los escombros de un edificio colapsado en Cali tras el terremoto que sacudió Colombia. (EFE/ Ernesto Guzmán).
/ ERNESTO GUZMAN JR
Por Agencia EFE

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