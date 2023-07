“Esta crisis afecta a Montevideo y la zona metropolitana, es decir, los alrededores de la capital. Toda esta zona se nutre de la misma fuente de agua potable. Al norte del país la situación es diferente porque sí han tenido lluvias”, menciona el meteorólogo Nubel Cisneros.

Según el informe de la situación emergencia hídrica emitido el 4 de julio de 2023, difundido por la presidencia de Uruguay, la reserva de Paso Severino cuenta con 1.121.711 metros cúbicos de agua de los 67.000.000 metros cúbicos que tiene de capacidad, es decir, se encuentra al 1,67%.

Como se recuerda, el pasado 19 de junio el gobierno de Uruguay decretó la emergencia hídrica para Montevideo y el área metropolitana. Para Nubel Cisneros la situación se está poniendo cada vez más complicada y menciona que prácticamente se está secando la fuente de suministro de agua potable de la capital uruguaya.

El meteorólogo uruguayo comenta que “por ahora se está consumiendo agua embotellada” y algunos comercios, por momentos, quedan desabastecidos de este producto.

Informe Uruguay. Fuente: www.gub.uy

“Es una sequía inusual. Esta vez ha durado más de tres años. Esto es consecuencia del fenómeno Niña que en nuestra región genera un déficit de lluvia. Esta situación se incrementó en el último año porque tuvimos uno de los veranos más calurosos de nuestra historia, con temperaturas muy elevadas y con un consumo de agua por la población que superó los niveles esperados”, explica Nubel Cisneros.

El meteorólogo explicó que la poca de agua de la reserva está siendo mezclada “con agua salada del Río de la Plata” a una proporción estimable de 2 de agua dulce y 1 de agua salada.

“Se prevé que en 7 o 8 días la situación sea completamente de agua salada. Ya no va a tener una mezcla que la hace de mejor calidad”, señala.

Nubel Cisneros comenta que en una situación normal en Montevideo el agua se puede beber directamente del caño, sin necesidad de hervir.

“Ahora ya no. El agua ya no se puede beber, tiene mucha sal, mucho sodio. Se prevé que, de no ocurrir lluvias, el agua solo se va a poder usar para efectos higiénicos, no para beber ni para cocinar”, finaliza el especialista uruguayo.

Por su parte, Ignacio Lorenzo, integrante del departamento de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo, en diálogo con CNN Radio Argentina, resaltó la complicada situación de la reserva del sistema de abastecimiento de agua potable de la región metropolitana basada en el río Santa Lucía. “Esta es una situación crítica y sin precedentes”, sostuvo.

“Todo esto hizo que el gobierno nacional, hace dos meses y a través de la empresa pública nacional de agua, empezara a mezclar el agua dulce con agua salada. Lo que implica que el agua que sale de los grifos tenga altos contenidos en cloruros y sodio”, afirmó Ignacio Lorenzo.