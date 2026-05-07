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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla en una rueda de prensa en el Palacio Nacional. (EFE/Isaac Esquivel).
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla en una rueda de prensa en el Palacio Nacional. (EFE/Isaac Esquivel).
Por Agencia EFE

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, publicó este jueves un edicto del rey español Carlos I, fechado en la ciudad de Valladolid en 1548, en el que, a su juicio, se hablaba de las “atrocidades” de Hernán Cortés, en plena polémica por la revindicación del conquistador por parte la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de visita en el país.

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