Varias embajadas alertan a sus ciudadanos ante bloqueos y violencia en México

Las embajadas de Estados Unidos, Canadá, Argentina, Alemania, Francia, Polonia y Rusia emitieron este domingo alertas de seguridad para sus ciudadanos en México ante los bloqueos y hechos violentos registrados en varios estados del país, tras la muerte del capo Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La Embajada de Estados Unidos pidió a sus ciudadanos permanecer en sus domicilios en amplias zonas, incluyendo Jalisco, Baja California, Quintana Roo y áreas de Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Nuevo León y Tamaulipas.

Pasajeros salen del Aeropuerto Internacional de Guadalajara en Tlaquepaque, Jalisco, México, el 22 de febrero de 2026, tras la muerte del narcotraficante El Mencho. (Foto de Ulises Ruiz / AFP). / ULISES RUIZ

También ordenó a su personal diplomático en Tijuana, Guerrero, Michoacán y Quintana Roo permanecer en casa, y advirtió sobre afectaciones a vuelos y suspensión de servicios de transporte en Puerto Vallarta.

Canadá se declaró “profundamente alarmado” por los enfrentamientos armados y bloqueos en Jalisco y pidió evitar salir a las calles, especialmente en Puerto Vallarta, donde se emitieron órdenes de confinamiento, mientras aerolíneas como Air Canada suspendieron vuelos hacia ese destino.

La cancillería de Argentina recomendó a sus ciudadanos evaluar cuidadosamente la necesidad de viajar a Jalisco y postergar desplazamientos “no imprescindibles”.

Mientras que las Embajadas de Alemania y Francia instaron a permanecer en lugares seguros, evitar multitudes y seguir estrictamente las indicaciones de las autoridades locales ante disturbios y bloqueos.

Fotografía tomada a través de rastreo de redes del líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. (EFE/ Rastreo de Redes) / Rastreo de redes

Polonia, por su parte, recomendó a sus ciudadanos en Jalisco y estados vecinos seguir estrictamente las indicaciones de las autoridades locales; y Rusia pidió posponer viajes a Jalisco y limitar desplazamientos, mientras Ucrania llamó a mantener la calma, seguir la información oficial y acatar las recomendaciones de seguridad.

Las alertas surgen tras la ola de bloqueos de carreteras, vehículos y negocios incendiados, así como enfrentamientos que se han registrado en al menos una decena de estados del país, luego de la muerte del líder del CJNG en Jalisco.

Oseguera Cervantes fue abatido por fuerzas militares durante un operativo en Tapalpa, 130 kilómetros al sur de Guadalajara, capital de Jalisco. El Mencho, de 59 años, era uno de los criminales más buscados por autoridades mexicanas y estadounidenses, con una recompensa millonaria por información que condujera a su captura.