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Una iraní pasa junto a un mural antiestadounidense y antiisraelí en Teherán, Irán, el 8 de abril de 2026, un día después de la tregua. (EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH).
Una iraní pasa junto a un mural antiestadounidense y antiisraelí en Teherán, Irán, el 8 de abril de 2026, un día después de la tregua. (EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH).
Por Agencia AFP

El jefe de la Organización de la Energía Atómica de Irán descartó este jueves restringir el programa de enriquecimiento de uranio, una de las principales demandas de Estados Unidos e Israel.

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