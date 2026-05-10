Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Vehículos circulan por la autopista en la ciudad de Kuwait el 29 de abril de 2026. (Foto de YASSER AL-ZAYYAT / AFP).
Vehículos circulan por la autopista en la ciudad de Kuwait el 29 de abril de 2026. (Foto de YASSER AL-ZAYYAT / AFP).
/ YASSER AL-ZAYYAT
Por Agencia EFE

Kuwait informó este domingo de que sus Fuerzas Armadas detectaron durante la madrugada “varios drones hostiles” dentro de su espacio aéreo y aseguró que actuó conforme a los protocolos de seguridad establecidos, según un comunicado difundido por el Ministerio de Defensa kuwaití.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.