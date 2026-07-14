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Resumen

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El Ejército de Irán aseguró que las Fuerzas Armadas no cederán "ni un ápice" sobre el estrecho de Ormuz, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara el restablecimiento del cerco naval. (EFE/ Agencia iraní Tasnim).
El Ejército de Irán aseguró que las Fuerzas Armadas no cederán "ni un ápice" sobre el estrecho de Ormuz, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara el restablecimiento del cerco naval. (EFE/ Agencia iraní Tasnim).
Por Agencia EFE

El Ejército iraní aseguró este martes que las Fuerzas Armadas no cederán “ni un ápice” sobre el estrecho de Ormuz, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara el restablecimiento del cerco naval contra Irán y dijera que asumirá el papel de “guardián” de ese paso marítimo.

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