El Ejército iraní aseguró este martes que las Fuerzas Armadas no cederán “ni un ápice” sobre el estrecho de Ormuz, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara el restablecimiento del cerco naval contra Irán y dijera que asumirá el papel de “guardián” de ese paso marítimo.

“Las Fuerzas Armadas no cederán ni un ápice sobre el estrecho de Ormuz”, afirmó el portavoz del Ejército iraní, el general de brigada Mohamad Akraminia, según informó la agencia Tasnim.

El vocero castrense sostuvo que “el estrecho de Ormuz nunca será reabierto mediante la guerra, la agresión o los ataques de Estados Unidos” y añadió que el respeto a los derechos del pueblo iraní es la única vía para reabrir una de las rutas marítimas más importantes para el comercio energético mundial.

El portavoz del Ejército de Irán, el general de brigada Mohamad Akraminia. (EFE/ Agencia iraní Mehr / Archivo). / Agencia iraní Mehr

La Guardia Revolucionaria iraní declaró el domingo un nuevo cierre del estrecho de Ormuz “hasta el fin de la interferencia de Estados Unidos en la región” y advirtió de que cualquier intento de reabrir la vía marítima recibirá una respuesta militar.

En los últimos días, Irán ha atacado varios buques en las inmediaciones de ese estratégico paso marítimo. El último de esos ataques se produjo esta madrugada contra dos petroleros de Emiratos Árabes Unidos (EAU) y causó un muerto y ocho heridos.

Asimismo, Irán ha lanzado misiles y drones contra objetivos y bases estadounidenses en Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Jordania y Omán, en respuesta a tres noches consecutivas de bombardeos de Estados Unidos contra el sur del territorio iraní.

Además, Trump anunció anoche el restablecimiento del bloqueo naval contra buques y puertos iraníes, que había sido levantado en virtud del memorando de entendimiento firmado entre las partes a mediados de junio.

El mandatario estadounidense aseguró que Washington asumirá el papel de “guardián del estrecho de Ormuz” y afirmó que otros países deberán compensar a Estados Unidos con un 20 % de la carga transportada por los costos de garantizar la seguridad en esa vía marítima.

Trump sostuvo que el proceso para implementar esa compensación comenzará de inmediato y aseguró que Estados Unidos no continuará protegiendo gratuitamente a las naciones que se benefician del tránsito por el estrecho.