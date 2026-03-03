Escuchar
Una columna de humo se eleva tras un ataque a la capital de Irán, Teherán, el 3 de marzo de 2026. (Foto de ATTA KENARE / AFP).
/ ATTA KENARE
Por Agencia AFP

Ataques lanzados por Israel y Estados Unidos alcanzaron el edificio del organismo encargado de elegir al nuevo líder supremo de Irán, según la prensa local.

