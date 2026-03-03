Escuchar
Vehículos circulan por la autopista que lleva a la ciudad de Kuwait el 2 de marzo de 2026. (Foto de YASSER AL-ZAYYAT / AFP).
Por Agencia EFE

Estados Unidos anunció este martes el cierre indefinido de su embajada en Kuwait, en plena ola de ataques de Irán a objetivos estadounidenses en el golfo Pérsico como represalia por la guerra iniciada en su país por Washington y Tel Aviv.

