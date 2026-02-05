Irán intercepta dos buques petroleros extranjeros en el Golfo, según medio iraní

Escuchar
Captura de video que muestra, según se informa, a unidades de la Armada de la Guardia Revolucionaria Iraní observando un buque de guerra estadounidense (izq.) y un petrolero vietnamita. Foto archivo: AFP

Captura de video que muestra, según se informa, a unidades de la Armada de la Guardia Revolucionaria Iraní observando un buque de guerra estadounidense (izq.) y un petrolero vietnamita. Foto archivo: AFP

Captura de video que muestra, según se informa, a unidades de la Armada de la Guardia Revolucionaria Iraní observando un buque de guerra estadounidense (izq.) y un petrolero vietnamita. Foto archivo: AFP
Captura de video que muestra, según se informa, a unidades de la Armada de la Guardia Revolucionaria Iraní observando un buque de guerra estadounidense (izq.) y un petrolero vietnamita. Foto archivo: AFP
Por Agencia AFP

La Guardia Revolucionaria de Irán interceptó dos buques petroleros con tripulaciones extranjeras en aguas del Golfo bajo cargos de “contrabando de combustible”, informó el jueves la agencia de noticias Tasnim.

