Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Soldados estadounidenses de la 173ª Brigada Aerotransportada colocan sacos de arena el 1 de abril de 2003 en una pista de aterrizaje en la ciudad de Harir, al norte de Arbil. (JOSEPH BARRAK / AFP)
Soldados estadounidenses de la 173ª Brigada Aerotransportada colocan sacos de arena el 1 de abril de 2003 en una pista de aterrizaje en la ciudad de Harir, al norte de Arbil. (JOSEPH BARRAK / AFP)
/ JOSEPH BARRAK
Por Agencia EFE

La Guardia Revolucionaria iraní anunció este martes un ataque contra la base de Harir del Ejército estadounidense en el Kurdistán iraquí.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.