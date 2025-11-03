Israel afirma haber abatido a dos integrantes de Hezbolá durante bombardeos en el sur del Líbano

El Ejército israelí aseguró haber matado a dos miembros del grupo chíi libanés Hezbolá en dos ataques lanzados este lunes en el sur del Líbano.

Según un comunicado del Ejército, en un ataque en Nabatieh mataron al comandante de la fuerza de élite Radwan de Hezbolá Muhammad Ali Hadid, quien, según los israelíes, “perpetró numerosos ataques contra el Estado de Israel y, recientemente, continuó intentando restablecer la infraestructura terrorista de Hezbolá”.

La otra persona muerta en un ataque de Israel, del cual no dieron nombre ni detalles, fue un ataque en la localidad también meridional de Aita al Shaab, cuando, según las fuerzas armadas israelíes, “el terrorista intentaba recabar información de inteligencia sobre las tropas”.

Fuentes libanesas habían informado que Israel había lanzado un ataque este lunes a una motocicleta en Aita al Shaab, lo que causó una víctima mortal.

Además, otra persona murió y otras siete resultaron heridas este lunes cuando un avión no tripulado alcanzó a un coche en una carretera de la localidad de Doueir, informó en un comunicado el Centro de Operaciones de Emergencia en el Ministerio de Salud Pública de Líbano.

Combatientes de Hezbolá asisten al cortejo fúnebre del comandante de Hezbolá Mohammed Qassem Al Shaer en la localidad de Sohmor, Beqaa Occidental, sur del Líbano, 11 de septiembre de 2024. Foto: EFE/ARCHIVO

El vehículo objetivo de la acción registró un incendio a causa del impacto y las llamas se expandieron a al menos otros dos que se encontraban en sus inmediaciones, mientras que un centro comercial y varias viviendas sufrieron también daños materiales, según la Agencia Nacional de Noticias (ANN).

Israel continúa atacando el territorio libanés prácticamente a diario pese al alto el fuego en vigor desde noviembre de 2024, si bien recientemente ha intensificado todavía más sus bombardeos contra lo que argumenta son miembros e instalaciones pertenecientes al grupo chií Hezbolá.

El pasado jueves, una fuerza israelí incluso cruzó la frontera de facto, asaltó el Ayuntamiento de la localidad libanesa de Blida (sur) y mató a un empleado municipal.