Cerca de 15.500 israelíes permanecen evacuados de sus casas por los ataques de Irán que concluyeron con el alto el fuego del pasado 24 de junio, informó este jueves el portavoz del Gobierno de Israel, David Mencer.

“Quiero trasladar que hemos empezado con la reconstrucción en Israel y daremos ayudas económicas a los evacuados”, indicó Mencer sin dar más detalles, en una conferencia virtual de prensa.

Fuerzas de seguridad de Israel y personal de primera respuesta se reúnen en el lugar de un ataque de Irán que impactó un barrio residencial en la zona de Ramat Aviv, Tel Aviv, el 22 de junio de 2025.(Foto de Jack GUEZ / AFP). / JACK GUEZ

Asimismo, aseguró que durante la ya conocida como ‘Guerra de los 12 días’ entre Israel e Irán, el régimen de los ayatolás lanzó contra territorio israelí más de 500 misiles balísticos y que el 90 % de ellos fueron interceptados.

“Hemos tenido que pagar un alto precio, lo sabemos. Ellos han atacado a nuestros civiles, mientras que nosotros solo hemos atacado objetivos militares, nucleares y del régimen iraní”, agregó.

Sin embargo, en Irán también fueron ataques hospitales, edificios residenciales, la conocida prisión de Evin, donde solían encerrar a disidentes, o los estudios de la Radiotelevisión Pública iraní (IRIB).

El Ministerio de Salud iraní elevó el miércoles los muertos por los ataques de Israel a 627 y a 4.870 los heridos, la mayoría de ellos en la capital, Teherán, e incluidos cientos de civiles.

En Israel, por su parte, los bombardeos iraníes se cobraron la vida de 28 personas y hirieron a más de un millar, la mayoría de forma leve y sobre todo por impactos en el centro del país o en la ciudad sureña de Beersheva.

Sobre las palabras del líder supremo iraní, Ali Jameneí, en las que este jueves, durante su primera mensaje televisado tras el alto el fuego, aseguró haber “aplastado” a Israel y haber propinado “una dura bofetada” a Estados Unidos, Mencer no se mostró sorprendido.

“Siempre suelen clamar victorias sobre nosotros cuando en realidad no es así. No es algo que me sorprenda”, dijo.

