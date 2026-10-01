El piloto indio Smit Machchhar, apuñalado durante un “incidente de seguridad” en un vuelo de Flydubai, ha sido aclamado como un héroe por líderes mundiales como Donald Trump, Narendra Modi y Benjamín Netanyahu, tras hacer valer su década de experiencia para impedir un posible accidente.

El capitán Machchhar, quien se unió a la aerolínea emiratí en 2022, pilotaba el vuelo FZ1073 entre Dubái y Tel Aviv el miércoles cuando, según el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, su compañero de cabina presuntamente lo atacó e intentó estrellar la aeronave.

Primeras versiones indican que el piloto indio logró enviar una señal de emergencia y abrir la cabina de los pilotos durante el altercado, al tiempo que el avión descendía en picado durante unos dos minutos causando el pánico entre los más de 170 pasajeros.

Las acciones del capitán Machchhar se han convertido en motivo de orgullo nacional en la India, con medios de comunicación entrevistando a viejos vecinos y amigos de la infancia, al tiempo que han brotado felicitaciones desde diferentes partes del espectro político.

Smit Machchhar, el piloto de Flydubai que fue herido en pleno vuelo por su compañero de cabina.

“El capitán Smit Machchhar es un héroe”, afirmó este jueves el primer ministro indio, Narendra Modi, en X.

“Ante un peligro extremo y a pesar de estar gravemente herido, demostró un valor inmenso y una determinación inquebrantable para proteger la vida de los demás”, agregó, sumándose a declaraciones similares de los mandatarios estadounidense e israelí.

El capitán Machchhar fue piloto de la aerolínea de bajo costo india SpiceJet durante 11 años antes de unirse a Flydubai en 2022, acumulando así más de 9.700 horas de vuelo, según su perfil de Linkedin.

Según reportan medios locales, el oriundo de Bombay estaba destinado a trabajar en el negocio familiar de textiles antes de descubrir la pasión por el vuelo a los 19 años.

La Embajada de la India en Arabia Saudita, país donde el avión realizó su aterrizaje de emergencia, informó el miércoles de que Machchhar se encontraba “estable” e ingresado en un hospital de la ciudad de Tabuk.

Tanto las autoridades de Emiratos Árabes Unidos (EAU) como de Arabia Saudota han comenzado una investigación para esclarecer lo que han tildado de “incidente de seguridad”, aunque el Gobierno israelí lo ha calificado de “atentado”.

Hasta ahora se desconoce el destino y el estado del copiloto, quien aparentemente habría comenzado el altercado que se produjo en la cabina de la aeronave.