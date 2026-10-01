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Resumen

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El piloto indio Smit Machchhar, que resultó herido durante el ataque del otro piloto en un avión de la compañía Flydubai que cubría la ruta entre Dubái y Tel Aviv. (EFE/ @IsraelMFA).
El piloto indio Smit Machchhar, que resultó herido durante el ataque del otro piloto en un avión de la compañía Flydubai que cubría la ruta entre Dubái y Tel Aviv. (EFE/ @IsraelMFA).
/ @IsraelMFA
Por Agencia EFE

El piloto indio Smit Machchhar, apuñalado durante un “incidente de seguridad” en un vuelo de Flydubai, ha sido aclamado como un héroe por líderes mundiales como Donald Trump, Narendra Modi y Benjamín Netanyahu, tras hacer valer su década de experiencia para impedir un posible accidente.

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