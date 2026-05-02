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Spirit contaba con casi 7.500 empleados a finales del año pasado, según sus informes. Foto: Joseph Prezioso / AFP
Spirit contaba con casi 7.500 empleados a finales del año pasado, según sus informes. Foto: Joseph Prezioso / AFP
/ JOSEPH PREZIOSO
Por Agencia AFP

Las aerolíneas estadounidenses se movilizaron el sábado para ayudar a los pasajeros y la tripulación de Spirit Airlines, que cesó sus operaciones con efecto inmediato tras el fracaso de las negociaciones de última hora con sus acreedores y la Casa Blanca.

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