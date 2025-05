Hace más de 13 años, cuando asumí el liderazgo del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, los terrenos destinados a su ampliación aún no habían sido entregados a LAP. La mayoría eran utilizados para cultivos de productos o actividades industriales. Sin embargo, desde el primer momento, tanto accionistas como el equipo de LAP compartíamos un objetivo claro: hacer realidad la construcción de una nueva pista y terminal para el aeropuerto.

Continuamos el trabajo iniciado, buscando soluciones out of the box, incluso fuera del marco establecido por el contrato de concesión. En ese camino, y siempre en coordinación con el Estado, se logró la expropiación de los terrenos que tanto había demorado, el pago de indemnizaciones a los posesionarios, la consolidación de lotes y su registro a nombre del Estado.

Se construyó el túnel de la avenida Néstor Gambetta y LAP aceptó la entrega de terrenos de forma progresiva, en lugar de una sola vez como indicaba el contrato. También asumimos la custodia inmediata de dichos terrenos para evitar invasiones y aceptamos la permanencia de ciertas interferencias y modificaciones en el área de concesión original, con el fin de facilitar el proceso y ceder espacios para vías y rutas de evacuación.

Todas estas decisiones se tomaron con el firme compromiso de viabilizar el proyecto. Hoy, tras varios gobiernos y muchos desafíos superados, puedo afirmar con orgullo que cada paso ha valido la pena. La visión de un Jorge Chávez moderno y conectado con el mundo ya es una realidad.

En LAP, estamos convencidos que la ubicación geográfica del Perú —en el centro de la costa oeste sudamericana— es privilegiada, pero no suficiente por sí sola. Para convertirnos verdaderamente en un hub de servicios, conexión y logística regional, necesitamos infraestructura y servicios modernos que potencien esa posición estratégica. El nuevo Jorge Chávez contribuirá decisivamente a este objetivo, generando empleo, impulsando el desarrollo del Callao y creando oportunidades para el Perú.

No nos hemos limitado a ampliar la capacidad aeroportuaria. Nuestro propósito ha sido transformar completamente la experiencia de viaje, la operación logística y la integración con el entorno urbano. Queremos que el Callao cuente con una ciudad-aeropuerto que lo conecte, lo promueva y lo posicione como un polo de inversión y crecimiento en la región. Para lograrlo, no hemos escatimado esfuerzos en su planificación y ejecución, para lo cual hemos contado con profesionales de altísimo nivel, con experiencia en aeropuertos internacionales. Gracias a ello, hemos incorporado nuevas tecnologías y diseños que permitirán ofrecer no solo un entorno seguro y moderno, sino también una experiencia que refleje lo mejor del Perú: su servicio, su gastronomía, su arte, su cultura, sus colores y su diversidad.

Este proyecto trasciende lo aeroportuario: es un catalizador del desarrollo económico. Diseñado desde sus inicios como un hub de servicios que atraerá nuevas rutas, más inversiones y empleos, generando beneficios concretos para miles de peruanos.

Hoy, a punto de inaugurar el nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, celebramos más de 24 años de esfuerzo conjunto. Esta obra no solo simboliza el progreso del Perú, sino que demuestra cómo, incluso frente a desafíos complejos —como la pandemia, que generó una pérdida de más de 400 millones de dólares en ingresos respecto a nuestras proyecciones iniciales hasta el 2035, o la alta rotación de funcionarios públicos—, la visión estratégica, la coordinación y la perseverancia pueden convertir obstáculos en oportunidades.

A todos los que han sido parte de este viaje: gracias. Y a quienes nos visitan por primera vez, les decimos con entusiasmo: esto recién comienza. El Jorge Chávez del futuro está aquí, y estamos listos para seguir conectando al Perú con el mundo.