Diagnóstico y propuestas

Animado por la invitación del comité organizador de CADE Ejecutivos 2025, comparto algunas reflexiones sobre la educación superior y técnico-productiva en el país.

1. Diagnóstico: un sistema que aún excluye y fragmenta trayectorias. Nuestro sistema de educación superior sigue dejando fuera a la mayoría de jóvenes. De los 2,2 millones de peruanos entre 17 y 21 años, solo el 25,5% está matriculado en universidades y el 17,2% en institutos o escuelas superiores (INEI, 2024). Los avances en calidad son desiguales: 98 universidades lograron su licencia institucional, pero un tercio quedó fuera del sistema, y apenas el 25% de los institutos tecnológicos y escuelas superiores ha culminado el proceso. En la educación superior artística y técnico-productiva, aún no existen mecanismos de licenciamiento.

2. Aseguramiento de la calidad: del licenciamiento a la acreditación. Superado el licenciamiento, que fija condiciones básicas para operar, la prioridad es avanzar hacia la mejora continua. Tanto universidades como institutos deben seguir un licenciamiento único y obligatorio, para luego ingresar a procesos de acreditación con el Sineace y agencias internacionales, consolidando así una cultura de calidad.

3. De la educación remota de emergencia a la virtualidad con calidad. La virtualidad ofrece una oportunidad para ampliar cobertura con calidad, siempre que el rediseño pedagógico sea central. Incorporar la educación semipresencial y a distancia dentro de la estrategia nacional de acceso y permanencia con calidad permitirá aprovechar la experiencia acumulada durante la pandemia.

4. Articulación entre educación y mercado laboral. La gran tarea es conectar la formación técnica con los tejidos productivos reales de cada territorio. Se requieren observatorios sectoriales de demanda laboral y prospectiva tecnológica que actualicen perfiles de egreso, así como estrategias de formación en situaciones reales de trabajo (prácticas, pasantías, formación dual) con incentivos estatales. El Marco Nacional de Cualificaciones del Perú (MNCP) es clave para alinear la oferta educativa con las necesidades del sector productivo.

5. Investigación, innovación y ciudadanía científica. Estas funciones esenciales de las universidades y escuelas superiores deben vincularse con un ecosistema nacional de ciencia, tecnología e innovación (CTI) que integre academia, empresa, Estado y sociedad. Se necesita promover fondos concursables, alianzas público-privadas, becas doctorales y redes de laboratorios compartidos para fortalecer la investigación aplicada.

6. Competencias transversales y aprendizaje a lo largo de la vida. Las competencias blandas –comunicación, trabajo en equipo, pensamiento crítico, resiliencia, creatividad– no reemplazan las técnicas: las potencian. El mercado laboral demanda personas flexibles, capaces de integrar conocimientos instrumentales con visión crítica y cooperación. La dificultad para cubrir vacantes suele deberse más a la falta de estas competencias que a carencias técnicas.

La educación superior y técnico-productiva es un proyecto de desarrollo integral que enlaza vocación, ciudadanía plena y trabajo digno. Fortalecer instituciones, acompañarlas en su mejora continua, aprovechar la virtualidad, fomentar la investigación, vincular la formación con el sector productivo y promover competencias transversales son pasos esenciales para hacer realidad la visión del Proyecto Educativo Nacional.