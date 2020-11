Conforme a los criterios de Saber más

Acumular más millas en un avión que minutos en la cancha para algunos futbolistas es como cargar una cruz en las Eliminatorias, pero no para los jugadores de Ricardo Gareca. No en la pasada Eliminatoria, ni en esta camino a Qatar 2022. En la Selección Peruana prima más el equipo sobre la individualidad, y el pase con propósito es más una máxima que el regate solitario y sin sentido en un extremo del campo. Ricardo y el comando técnico han transmitido el mensaje de que el colectivo cohesiona más que el individualismo, haciendo de Perú un cuadro competitivo en el pasado, como en las últimas dos fechas frente a Paraguay y Brasil.

El Perú juega, propone, ataca y genera vértigo sobre sus rivales, pero si la virtud de esta Selección es que desenvuelve de memoria y sin miedo en cualquier cancha, su talón de Aquiles es que adolece de variantes frente a las lesiones de Paolo Guerrero y Jefferson Farfán en los últimos tiempos. El ejemplo claro es Brasil: recién sobre los 90 minutos, el ‘Tigre’ apostó por tres cambios, sabiendo que no había un AS sobre la manga, para darle vuelta a un partido que, más allá del polémico árbitro que hubo esa noche en el Nacional, también concluía que no había mucho recambio para equiparar las acciones frente a una potencia mundial.

En ese sentido, la llegada de Lapadula responde a esa necesidad. El delantero del Benevento, y a falta de coger más ritmo con sus compañeros en Videna, puede fungir en una apuesta que la Selección adolece cuando todo comienza a volverse un poco gris en un segundo tiempo. Con él, Gareca puede mirar al banquillo y encontrar soluciones ante necesidades inmediatas.

Gianluca Lapadula y Raúl Ruidíaz posan para la cámara en un descanso de la práctica de la selección peruana en la Videna. (Foto: FPF).

Porque es seguro que algún día se le abrirá el arco a Ruidíaz y marcará goles con la Blanquirroja, como también lo ha aseverado el propio Farfán, pero si ese momento aún no llega frente a Chile y Argentina (esperemos que no), mejor un recién llegado Lapadula, que ponerlo de titular desde el primer minuto, cuando lo primero que necesitaba es tiempo de adaptación.

Si algo que tenemos los peruanos, es que buscamos soluciones rápidas. Lapadula es un buen delantero que juega en una de las principales ligas del mundo, pero ante la expectativa y reacciones que hay en redes sociales, lo que necesitamos ahora es un poco más de sensatez, paciencia y firmeza. Si marca desde un inicio, bienvenido sea, pero mejor llevarlo de a pocos. Sea lo que decida Gareca, sea titular o suplente, ya sumamos una variante de importancia en esta fecha doble.

