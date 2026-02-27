El Comercio
1926: El Congreso Panamericano de Periodistas

¿Qué se comentaba en el Diario El Comercio un día como hoy hace 100 años?

    (Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).
    El Primer Congreso Panamericano de Periodistas que se realizará en Washington promete ser una de las más importantes reuniones internacionales celebradas en Estados Unidos. Ya hay más de 250 invitaciones aceptadas de delegados latinoamericanos y norteamericanos. Estos delegados representan a muchos de los más importantes periódicos del mundo. Ya hay 170 aceptaciones en Estados Unidos y cerca de 100 en América Latina. Se aguarda que los diarios de Nueva York envíen una representación voluminosa, como también otros grandes centros norteamericanos.