1926: El Congreso Panamericano de Periodistas

El Primer Congreso Panamericano de Periodistas que se realizará en Washington promete ser una de las más importantes reuniones internacionales celebradas en Estados Unidos. Ya hay más de 250 invitaciones aceptadas de delegados latinoamericanos y norteamericanos. Estos delegados representan a muchos de los más importantes periódicos del mundo. Ya hay 170 aceptaciones en Estados Unidos y cerca de 100 en América Latina. Se aguarda que los diarios de Nueva York envíen una representación voluminosa, como también otros grandes centros norteamericanos.

