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Amenaza a la libertad de prensa en Ecuador

“Es llamativo que las amenazas se estén dando en momentos en que Noboa ha declarado toques de queda y estados de excepción en su lucha contra la inseguridad”.

    Ian Vásquez
    Por

    Vicepresidente de Estudios Internacionales del Cato Institute

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    Ilustración;: Víctor Aguilar Rúa
    Ilustración;: Víctor Aguilar Rúa

    El domingo, los diarios ecuatorianos “Expreso” y “Extra” publicaron portadas mayoritariamente en blanco. Los periódicos protestaban por amenazas a su libertad de expresión por parte del gobierno.

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