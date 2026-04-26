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Atarse al mástil

“Entre una política que vive de las llamas y otra que se entrega al cántico de las sirenas, el Perú necesita, más que nunca, ciudadanos que aprendan a atarse al mástil”.

    Gonzalo Banda
    Por

    Analista político

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    (Ilustración: Giovanni Tazza)
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