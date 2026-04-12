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Crecimiento del 3,2 % para 2026, éxito de Artemis II y alerta de El Niño extremo

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este domingo 12 de abril.

    Redacción EC
    Por

    El Comercio

    buenas.practicas@comercio.com.pe

    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    En el Semáforo de este domigno 12 de abril, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, el MEF proyecta un crecimiento económico del 3,2% para el Perú en 2026, una señal positiva de estabilidad en pleno año electoral; segundo, la misión Artemis II de la NASA concluyó con éxito su órbita lunar, marcando un avance que exige un compromiso espacial sostenido; finalmente, ante la alerta de un fenómeno de El Niño extremo para este segundo semestre, las autoridades deben activar planes de contingencia de inmediato.

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