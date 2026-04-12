Crecimiento del 3,2 % para 2026, éxito de Artemis II y alerta de El Niño extremo

En el Semáforo de este domigno 12 de abril, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, el MEF proyecta un crecimiento económico del 3,2% para el Perú en 2026, una señal positiva de estabilidad en pleno año electoral; segundo, la misión Artemis II de la NASA concluyó con éxito su órbita lunar, marcando un avance que exige un compromiso espacial sostenido; finalmente, ante la alerta de un fenómeno de El Niño extremo para este segundo semestre, las autoridades deben activar planes de contingencia de inmediato.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢Se proyecta seguir creciendo económicamente

En pleno año electoral, el MEF proyecta un crecimiento de 3,2% para el 2026, respaldado por inversión privada, exportaciones y estabilidad fiscal. No es espectacular, pero en un país como el Perú –donde cada proceso electoral suele traer parálisis e incertidumbre– sostener ese ritmo no es poca cosa. La señal importa. Quien gane las elecciones debería entenderla: el camino del crecimiento no se improvisa ni se hereda; se cuida y se profundiza.

🟢De vuelta en la Tierra

La misión Artemis II de la NASA concluyó con éxito el pasado 10 de abril: cuatro astronautas orbitaron la Luna y regresaron sanos, algo que la humanidad no veía desde 1972. Es un logro que merece reconocimiento, aunque sin triunfalismos prematuros. Lo que importa ahora no es celebrar, sino mantener el impulso. La exploración espacial exige más que un sobrevuelo exitoso: requiere compromiso sostenido, presupuestos reales y decisiones que trasciendan los ciclos electorales. Hay camino largo por delante.

🟡A estar listos

El modelo europeo de predicción climática (ECMWF) alerta sobre un fenómeno de El Niño extremo en el segundo semestre del 2026, posiblemente el más devastador en décadas. Con esta predicción no hay margen para la improvisación: las autoridades deben activar planes de contingencia y pensar en esta posibilidad desde hoy, no cuando el desastre llame a la puerta. El tiempo de prepararse es ahora, no después.