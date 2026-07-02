El Comercio
·
opinion
·
columnistas

/ NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Añadir El Comercio como fuente preferida en

Detrás de los números

“El nuevo gobierno tiene por delante el desafío de recuperar la economía, pero también de reconstruir la confianza”.

    Urpi Torrado
    Por

    es CEO de Datum Internacional

    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Víctor Aguilar
    Ilustración: Víctor Aguilar

    A pocos días de la juramentación del nuevo gobierno, gran parte de la discusión gira en torno a la economía. ¿Aumentará la inversión privada? ¿Se recuperará el crecimiento? ¿Se reducirá la pobreza? ¿Se generará empleo? Después de años de inestabilidad política y bajo crecimiento, los indicadores económicos volverán a ocupar el centro del debate público. Durante la campaña, además, fueron parte importante de las propuestas de los candidatos.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.