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Día1 Summit analizará retos electorales, cae banda de “Los Elegantes” y Juntos por el Perú defiende a exmovadef

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este miércoles 13 de mayo.

    Redacción EC
    Por

    El Comercio

    buenas.practicas@comercio.com.pe

    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    En el Semáforo de este miércoles 13 de mayo, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, el 14 de mayo se realizará el Día1 Summit 2026 en el Hotel Westin, donde ejecutivos y analistas debatirán sobre los retos económicos y políticos del Perú en un contexto electoral decisivo. Segundo, la Fiscalía desarticuló a la organización criminal “Los Elegantes de Lima”, deteniendo a diez personas acusadas de infiltrar entidades públicas para apropiarse ilegalmente de millonarios inmuebles estatales. Finalmente, el vocero legal de Juntos por el Perú defendió la candidatura a diputado por Puno de César Tito Rojas, exdirigente del Movadef, argumentando que fue elegido democráticamente y tiene derecho a la participación política pese a las críticas.

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