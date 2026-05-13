Día1 Summit analizará retos electorales, cae banda de “Los Elegantes” y Juntos por el Perú defiende a exmovadef

En el Semáforo de este miércoles 13 de mayo, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, el 14 de mayo se realizará el Día1 Summit 2026 en el Hotel Westin, donde ejecutivos y analistas debatirán sobre los retos económicos y políticos del Perú en un contexto electoral decisivo. Segundo, la Fiscalía desarticuló a la organización criminal “Los Elegantes de Lima”, deteniendo a diez personas acusadas de infiltrar entidades públicas para apropiarse ilegalmente de millonarios inmuebles estatales. Finalmente, el vocero legal de Juntos por el Perú defendió la candidatura a diputado por Puno de César Tito Rojas, exdirigente del Movadef, argumentando que fue elegido democráticamente y tiene derecho a la participación política pese a las críticas.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢 LA TERCERA EDICIÓN DEL DÍA 1 SUMMIT

El Día1 Summit 2026 reunirá a ejecutivos, líderes gremiales y analistas el 14 de mayo en el Hotel Westin para debatir los retos económicos y políticos del Perú en un contexto electoral decisivo. La agenda incluye paneles sobre preocupaciones de los CEO, crecimiento económico, composición del nuevo Congreso bicameral y perspectivas regionales. Participarán representantes de empresas como Intercorp, Yape y Scotiabank, además de gremios empresariales y especialistas internacionales como Daniel Zovatto, enfocados en analizar oportunidades, riesgos y gobernabilidad.

🟢 LA CAÍDA DE “LOS ELEGANTES DE LIMA”

La Fiscalía desarticuló a la organización criminal “Los Elegantes de Lima”, acusada de apropiarse ilegalmente de inmuebles estatales valorizados en más de 25 millones de dólares entre el 2023 y el 2025. Diez presuntos integrantes fueron detenidos en un megaoperativo realizado en Lima, Ayacucho y La Libertad. Según las investigaciones, la red infiltró entidades públicas como Sunarp, el Archivo General de la Nación y el Poder Judicial para falsificar documentos y aparentar legalidad en la ocupación y venta de terrenos públicos.

🔴 JUNTOS POR EL PERÚ DEFIENDE A UN EXMOVADEF

El vocero legal de Juntos por el Perú, Roy Mendoza, defendió la participación de César Tito Rojas, exdirigente y fundador del Movadef, como virtual diputado por Puno. Durante una entrevista, sostuvo que Tito fue elegido democráticamente en elecciones internas y que “tiene derecho a la participación política” como cualquier ciudadano. Mendoza negó que Roberto Sánchez haya influido directamente en su candidatura. El caso ha generado cuestionamientos debido a los vínculos de Tito Rojas con el Movadef, organización considerada brazo político de Sendero Luminoso.