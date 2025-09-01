Educación técnica: una gran oportunidad

Hace unas semanas, comentaba en esta columna el impacto que la mala calidad de la educación básica regular tiene en el desarrollo de nuestro país. Con una infraestructura educativa precaria y con políticas que no están enfocadas en los estudiantes, no sorprenden los malos resultados que tenemos. En el Perú, solo 19 de cada 100 estudiantes de segundo grado de secundaria entiende lo que lee y solo el 12% puede resolver problemas matemáticos. Y existen enormes diferencias por región. En Loreto, por ejemplo, solo cinco de cada 100 estudiantes entiende lo que lee y solo el 2% tiene resultados satisfactorios en matemáticas. Como los aprendizajes perdidos no son recuperados, esos alumnos ven frustrado su futuro.

Cada año se gradúan de quinto grado de secundaria más de ocho millones de estudiantes. ¿Pero qué sucede con ellos una vez que terminan el colegio? Un poco más de dos millones accederá a la educación superior. Y aunque la demanda del mercado laboral peruano es por profesionales técnicos, solo tres de cada diez estudiantes de la educación superior estudia en un instituto técnico. En Chile, por ejemplo, uno de cada dos estudiantes accede a una carrera técnica superior. Esta desconexión entre la oferta educativa y la demanda laboral es preocupante. Según la encuesta de Manpower, el 70% de las empresas en nuestro país tiene dificultades para encontrar profesionales con las competencias técnicas y blandas que necesitan.

Pero el reto no es solo técnico. Más del 70% de estudiantes de las universidades privadas pertenece a los niveles socioeconómicos C, D y E, y seis de cada diez son la primera generación de estudiantes universitarios de sus familias. Estas familias hacen enormes sacrificios para que sus hijos accedan a una educación superior, muchas veces sin contar con información suficiente para tomar decisiones informadas sobre qué estudiar y dónde hacerlo. El riesgo de que, tras años de esfuerzo, los jóvenes no consigan empleo es real. Según el Ministerio de Trabajo, el mercado demanda tres profesionales técnicos por cada profesional universitario.

Para lograr que las empresas encuentren en el país el personal técnico que requieren, es necesario que desarrollemos una oferta de educación técnica de calidad. Actualmente, el 94% de los institutos técnicos es una micro o pequeña empresa y la pensión promedio es de S/350. Esto plantea serias dudas sobre la calidad de la formación que ofrecen. La educación no solo transforma vidas; también impulsa el desarrollo económico y la movilidad social. Es un motor de cohesión y democratización, algo que el Perú necesita con urgencia.

El informe “Retos de la Educación Peruana”, de la Comunidad de Líderes de Educación de IPAE, encuentra que el 94% de los institutos públicos no tiene presupuesto suficiente para cubrir condiciones básicas y por ello no han logrado obtener el licenciamiento. Sin embargo, el Congreso de la República está buscando la creación de 40 nuevos institutos públicos sin tener estudios técnicos que justifiquen su creación ni financiamiento asignado. De los más de 1.100 institutos técnicos que existen en el país, solo 175 están licenciados. Y de estos, solo 23 son públicos. El reto es grande.