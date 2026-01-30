¿El derecho a ser elegido debe prevalecer sobre impedimentos electorales?

Aunque el legislador goce de un amplio margen de discrecionalidad para regular las condiciones para el ejercicio del derecho a ser elegido, tiene un límite expreso: la Constitución.

Es la norma fundamental la que prevé el fin resocializador de la pena. Asimismo, todo límite al derecho a ser elegido debe ser proporcional, por lo que un impedimento permanente difícilmente supere el citado principio.

Aquellos fueron los argumentos centrales por los cuales el TC declaró inconstitucional el impedimento permanente por terrorismo y, en reiterada jurisprudencia, ordenó al JNE que inaplique el impedimento permanente por delitos contra la administración pública: no resulta compatible con la Constitución cualquier impedimento que vaya más allá de la rehabilitación, sea que haya transcurrido un día o 10 años.

Por tanto, el primer punto de la resolución del pleno del JNE, que desestimó la tacha contra la candidatura presidencial de Mario Vizcarra, se sustenta en el reiterado razonamiento del TC.

Adviértase que no se desconoce que el impedimento persigue un fin constitucional legítimo: optimizar el deber de idoneidad ética de los candidatos. Sin embargo, dicha tarea no puede realizarse a costa de la transgresión del principio de proporcionalidad.

¿Ello acarreará que tengamos candidatos ‘corruptos’ en las elecciones venideras porque el JNE ha abierto una caja de Pandora? No, porque debemos recordar que contar con candidatos idóneos no es solo responsabilidad del JNE (aunque pudo presentar proyectos de ley), sino de las propias personas (que podrían abstenerse de postular con tales “antecedentes”), de las organizaciones políticas (que podrían evitar designar candidatos sentenciados o prever el impedimento a nivel estatutario), de la ciudadanía (que podría no elegir personas que hayan sido sentenciadas) y del Congreso (que pudo aprobar reformas constitucionales).

Y es que contar con buenos candidatos también es tarea de todos.