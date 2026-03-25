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El desafío del agua en el Perú

“La seguridad hídrica dependerá de nuestra capacidad para generar conocimiento y aplicarlo oportunamente”.

    Fabiola León Velarde
    Por

    Fisióloga, Facultad de Ciencias de la Universidad Cayetano Heredia

    fabiola.leon@comercio.com.pe

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    Cada 22 de marzo, el Día Mundial del Agua nos recuerda que el agua dulce es un recurso finito sometido a crecientes presiones climáticas, demográficas y tecnológicas. Aunque el planeta parece cubierto de agua, solo alrededor del 2,5% es agua dulce, y menos del 1% de esta se encuentra fácilmente disponible en ríos, lagos y acuíferos.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.