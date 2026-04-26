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El sueño de la ONPE digital

“Cuando acabe el excesivo espectáculo de la investigación a Corvetto, a cargo de la policía y un fiscal, y probablemente se demuestre que en las irregularidades hubo delito, el sistema completo debiera ser reorganizado”.

    Ricardo Uceda
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    Periodista

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    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    En la mañana del 11 de julio del 2024, los siete integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) escucharon a Piero Corvetto explicar las razones por las que debía continuar como jefe de la ONPE, un cargo que ejercía desde el 2020. Para ello, la JNJ debía revertir una decisión anterior de no ratificarlo tras una votación con cuatro votos a favor y uno en contra. Eran necesarias cinco aprobaciones. Corvetto perdió porque estuvieron ausentes dos miembros –Inés Tello y Aldo Vásquez–, inhabilitados por el Congreso. Sin embargo, cuando se vio la reconsideración, ambos habían vuelto por una decisión del Poder Judicial y estaban listos para apoyarlo. En la audiencia, tomó la palabra quien había votado negativamente, Marco Tulio Falconí. Preguntó por qué la ONPE tenía baja credibilidad según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Solo el 20% de la población confiaba en su labor.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.