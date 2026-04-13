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El voto como boleto de suerte

“¿Y por qué no hubo una valla suficientemente elevada para que solo compitieran no más de 12 partidos como máximo?”

    Juan Paredes Castro
    Por

    Periodista y escritor

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    A la hora de buscar y ejercer poder en el Perú, como ahora y siempre, la sociedad tiene sus demonios y la política sus bandidos.

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