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Elogio al elector y el desafío de la segunda vuelta

“El domingo 7 de junio, en principio, nos volveremos a encontrar en las urnas para elegir un nuevo gobierno con garantías de continuidad y de éxito”.

    Jorge Montero Cornejo
    Por

    ExMinistro de Energía y Minas

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    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.