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Historiadores sin futuro

“El fujimorismo no necesita polarizar más el país invirtiendo en un relato alternativo”.

    Carlos Meléndez
    Por

    PhD en Ciencia Política

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    “El fujimorismo no necesita polarizar más el país invirtiendo en un relato alternativo”.
    “El fujimorismo no necesita polarizar más el país invirtiendo en un relato alternativo”.
    / Maria Paula

    Entre los temores que ha despertado en el sector progresista el gobierno de Keiko Fujimori resalta el de “reescribir la historia”. Este miedo es consecuencia natural de los términos impuestos por este mismo bando en la reciente competencia electoral. Según rezaba la catequesis antifujimorista de campaña, la última elección no versó sobre elegir la mejor opción para dirigir al país los próximos cinco años, sino de impedir que los herederos de la autocracia de los noventa retornen a Palacio. No se trataba de un voto en contra, sino de uno con memoria, sostuvieron. Por lo tanto, la derrota en estos términos es interpretada como el inicio de “tiempos oscuros”, de la debacle total de nuestra democracia. El regreso del fujimorismo al poder hace temer lo peor. Un excongresista camaleónico –que va entre rojo y morado– anuncia en redes sociales: “Vamos al LUM antes que lo cierren”.

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