En el Semáforo de este domingo 11 de enero, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, el Banco Central mantiene la tasa de referencia en 4,25% con inflación de 1,5% interanual dentro del rango meta, favoreciendo a empresas y hogares. Segundo, una investigación reveló que 44 mineros del Reinfo operan pese a investigaciones por minería ilegal, exponiendo que apenas el 2% se formalizó en siete años. Finalmente, delincuentes lanzaron una granada contra un bus en San Juan de Lurigancho, sumándose a ocho ataques en nueve días del 2026, exigiendo reformas estructurales y protección efectiva.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢Inflación bajo control

El Banco Central de Reserva del Perú mantiene la tasa de referencia en 4,25% por cuarto mes consecutivo, una decisión prudente que refleja estabilidad económica. La inflación de 1,5% interanual permanece dentro del rango meta establecido, con expectativas ancladas en 2,1%. Esta postura neutra favorece a empresas y hogares, al tiempo que permite que la economía continúe operando cerca de su potencial productivo, respaldando el crecimiento sin presiones inflacionarias.

🔴 Más de 40 investigados por minería ilegal en Madre de Dios

Una investigación de ECData reveló que 44 mineros inscritos en el Reinfo mantienen operaciones pese a que tienen investigaciones fiscales por minería ilegal y contaminación ambiental. Este hallazgo expone las grietas del proceso de formalización, donde apenas el 2% logró formalizarse en siete años. Esta información demuestra que el Reinfo se ha convertido en un escudo de impunidad que permite operar en zonas prohibidas.

🔴Otro atentado más

En la noche del 9 de enero, delincuentes lanzaron una granada contra un bus de La 50 mientras transportaba pasajeros en San Juan de Lurigancho, lo que dejó daños materiales y causó pánico generalizado. Este ataque se suma a los ocho registrados en apenas nueve días del 2026, con cinco que terminaron en homicidios. Las autoridades deben actuar con firmeza: los operativos esporádicos son insuficientes ante una crisis que exige reformas estructurales y protección efectiva.