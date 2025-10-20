Juventud que genera desarrollo sostenible

Una de las mayores prioridades que tenemos como Gabinete Ministerial del Gobierno de Transición y Reconciliación Nacional es que más peruanas y peruanos se alejen de la línea de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad en la que se encuentran hoy. Ese es el encargo que tenemos del presidente de la República, José Jerí Oré, y lo haremos involucrando a todos los sectores del Ejecutivo, los gobiernos regionales y locales; pero, sobre todo, empoderando a las personas con herramientas que les permitan mejorar su calidad de vida y la de sus familias, en especial a nuestros jóvenes que más que el futuro, son el presente y el motor del desarrollo.

La situación por la que pasa actualmente nuestro país es compleja. Nuestro aporte busca concretarse a través del fortalecimiento del tejido social, promoviendo la organización comunitaria, alertas de vigilancia vinculadas con las comisarías y el serenazgo, y coordinando la información del SisFoh de las zonas de riesgo social alto a fin de resguardar a los más vulnerables. Para este año, de manera extraordinaria, hemos conseguido que se distribuya 14 millones de soles para el mantenimiento de 20 comisarías en el país con la finalidad de combatir la delincuencia que tanto nos abruma.

Es con ese espíritu de cooperación y desarrollo que daremos inicio el próximo 21 de octubre, a la XIII Semana de la Inclusión Social, que, por espacio de tres días, se constituirá en una gran plataforma nacional para consolidar avances, intercambiar experiencias y proyectar compromisos que fortalezcan la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social al 2030, y que esta tenga un impacto real en el territorio y se traduzca en la reducción y progresivo cierre de brechas que aún perduran en nuestra sociedad.

La pobreza no solo es una cifra, es una condición que limita derechos y proyecto de vida. Según el INEI involucra al 27,6% de nuestra población. El MIDIS aborda la pobreza bajo un enfoque multidimensional que trasciende a los indicadores económicos, por eso la atendemos de manera integral con todos los actores con quienes he trabajado de cerca en mi paso por esta gran institución que es mi segundo hogar, que abrazo y protejo con acciones concretas, con la finalidad de romper con la pobreza intergeneracional y erradicar la exclusión social en las distintas etapas del ciclo de vida de las personas.

Nuestros programas y servicios estarán más cerca de la población. En el territorio en el Perú –profundo que conozco e identifico sus necesidades– acompañamos a madres gestantes; niñas, niños y adolescentes para asegurar su salud y continuidad educativa; y a personas adultas mayores y con discapacidad para garantizar cuidados, ingresos y autonomía. La rectoría del MIDIS asegura coherencia y resultados en toda la cadena de valor de la protección social.

Impulsaremos un estado de bienestar, con desarrollo económico y productivo, promoviendo y fortaleciendo los emprendimientos de los usuarios de nuestros programas, así como los emprendimientos rurales, con la finalidad de que logren la autonomía económica a la que aspiran y merecen. La inclusión económica es un puente efectivo para salir de la pobreza de manera sostenible.

Hoy el sector atiende a más de 10 millones de usuarios con sus programas sociales e intervenciones, acercando el Estado a quienes más lo requieren y asegurando calidad, transparencia y mejora continua. Creemos firmemente que la inclusión social debe ser sinónimo de desarrollo en el país.

Expreso mi compromiso como mujer, como madre, como peruana en este enorme desafío, potenciar los logros y corregir lo que corresponda, con total transparencia, honradez y eficiencia en favor de los que aún no tienen voz.

Estoy segura de que la XIII Semana de la Inclusión Social contribuirá con este objetivo nacional y que el llamado de sus autoridades a la reconciliación de todos los peruanos, sea el punto de partida para transitar hacia la consolidación de un Perú más justo e inclusivo, con oportunidades efectivas para todas y todos.