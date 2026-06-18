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La coherencia ante la derrota

“Los principios democráticos no pueden aplicarse de manera selectiva. Si ayer se rechazaban las denuncias de fraude sin pruebas suficientes, hoy debe mantenerse el mismo criterio”.

    María Isabel León
    Por

    Empresaria y expresidenta de Confiep

    misabel@comercio.com.pe

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    La democracia no solo se fortalece cuando los ciudadanos votan, sino cuando los actores políticos respetan las reglas del juego, especialmente cuando los resultados no les favorecen.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.