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La oportunidad de volver a avanzar

“Este contexto exige que las fuerzas de derecha dejen atrás las diferencias y se unan en torno a una agenda en común para respaldar a un gobierno”.

    Adriana Tudela
    Por

    Congresista de Avanza País

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    Keiko Fujimori declara ante la prensa fuera de su vivienda en San Borja. (Foto: Violeta Ayasta / @photo.gec)
    Keiko Fujimori declara ante la prensa fuera de su vivienda en San Borja. (Foto: Violeta Ayasta / @photo.gec)

    Pasada ya una semana desde la segunda vuelta electoral y habiéndose contabilizado la gran mayoría de los votos de los peruanos, todo parece indicar que Keiko Fujimori sería la virtual presidenta electa para el período 2026-2031.

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