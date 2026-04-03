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La transformación de EsSalud y la teoría del caballo muerto

“El valor aparece cuando las empresas logran conectarla con sus procesos, sus equipos y sus decisiones estratégicas”.

    Rafael Cortez
    Por

    Profesor e investigador del departamento de Economía de la Universidad del Pacífico

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    ¿Qué implica declarar en emergencia EsSalud? (Foto: Andina)
    ¿Qué implica declarar en emergencia EsSalud? (Foto: Andina)

    Durante años, la inteligencia artificial fue vista como una conversación técnica, muchas veces confinada a las áreas de innovación o tecnología. Hoy eso cambió. La IA se ha convertido en una decisión estratégica que compromete directamente la competitividad, la productividad y la capacidad de adaptación de las empresas. Y cuando eso ocurre, el liderazgo deja de ser delegable.

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