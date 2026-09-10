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La ventaja de llegar tarde… a la IA

“Para el Perú, el verdadero riesgo inmediato sería otro: dejar que se cierre la ventana de oportunidad, por seguir discutiendo, cuando tocaba experimentar pronto”.

    Maite Vizcarra
    Por

    Tecnóloga, @Techtulia

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    La discusión sobre inteligencia artificial (IA) ya no admite el cómodo “veremos”. Mientras que en la última reunión del G20 se apostó por la innovación, y algunos investigadores advierten escenarios casi apocalípticos, en el Perú hay una ventaja inesperada por capitalizar: todavía estamos a tiempo de aprender de los errores ajenos.

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