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La violencia sin fin

“El Perú no está condenado a vivir en la violencia y el miedo. Pero salir de esta espiral requiere decisión política, instituciones que funcionen y una ciudadanía que deje de resignarse”.

    María Isabel León
    Por

    Empresaria y expresidenta de Confiep

    misabel@comercio.com.pe

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    "[Esta situación] exige recuperar algo que se está perdiendo: la idea de que el esfuerzo vale la pena; que trabajar no puede ser más peligroso que delinquir". Ilustración: Giovanni Tazza
    "[Esta situación] exige recuperar algo que se está perdiendo: la idea de que el esfuerzo vale la pena; que trabajar no puede ser más peligroso que delinquir". Ilustración: Giovanni Tazza

    Hay una fisura silenciosa –y cada vez más violenta– que recorre el Perú. No es solo la delincuencia, es una perversión del orden social. Un grupo creciente de ciudadanos (nacionales y extranjeros) ha decidido abandonar el camino del esfuerzo para instalarse en el de la extorsión.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.